Polisi görünce kaçmaya çalışan 3 şüphelinin üzerinden 4 tabanca çıktı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da motorize yunus ekiplerini görünce kaçmaya çalışan kısa süreli kovalamacayla yakalanan 3 kişinin üst aramasında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği´nde görevli motorize yunus ekipleri, ara sokaklara devriye görevi yürütürken, yol kenarında bekleyen 3 kişi kaçmaya başladı. Ekipler, peşlerine düştüğü şüphelileri, kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Kimlik kontrollerinde Umut Can G. (22), Mustafa Reşit T. (21) ve E.K. (15) olduğu tespit edilen şüphelilerin üst aramalarında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

İfadelerinde, silahların kendilerine ait olmadığını öne süren 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından `ruhsatsız silah bulundurmak´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-26 09:58:31



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