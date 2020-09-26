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Adana´da DEAŞ´ın 'uyuyan hücrelerine' operasyon: 5 tutuklama

DHA

Adana´da DEAŞ´ın 'uyuyan hücrelerine' operasyon: 5 tutuklama


Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ adına Suriye´de örgütsel eğitim aldığı ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ´ın faaliyetlerini engelleme ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi saptadı. Şüphelilerin kentte uyuyan hücreler olabileceğini değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yakalama kararı çıkartmasının ardından 22 Eylül günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapıp, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
ÖRGÜTÜN MAAŞLI BEKÇİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, yaşadıkları bölgelere DEAŞ´ın gelmesinin ardından örgütsel eğitim aldıkları, mal varlıklarının yüzde 10´unu örgüte bağışladıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ali Hamdo´nun (25) örgütün araçlarının bulunduğu garajlarda aylık 80 dolar maaşla bekçilik yaptığı, babası Şerif el-Salih´in bir dönem DEAŞ´ın hastanelerinde doktorluk yaptığı öne sürüldü. İbrahim el-Abit´in de (23) örgütten aldığı petrolü, başka bölgelerde sattığı iddia edilirken, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi´nin de terör örgütünün üyeleri olduğu öğrenildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-26 09:59:50

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