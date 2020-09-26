MHP Adana İl Kongresinde Bünyamin Avcı güven tazeledi



Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığı'nın 13'üncü Olağan Kongresi'nde Bünyamin Avcı güven tazeledi.

Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yönetimin faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesiyle başladı. Kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yürüttü. Mevcut başkan Bünyamin Avcı ile MHP İl eski başkanı Mustafa İzgioğlu'nun kıyasıya yarıştığı kongreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, MYK üyesi Uğur Öztürk, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ile Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP'li ilçe belediye başkanları ile çevre illerdeki MHP il başkanları ve delegeler katıldı.

Konrgrede adaylardan Mustafa İzgioğlu 220 oy alırken Bünyamin Avcı ise 362 oy alarak güven tazeledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-09-26 18:33:30



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