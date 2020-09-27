Tenis kulübünde elektrik üretimi ATDSK, güneş enerjisinden elektrik üretecek projeyi hayata geçiriyor

Türk tenisine şampiyon tenisçiler yetiştiren Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), güneş enerjisinden elektrik üretecek.

Türkiye’nin ilk uluslararası tenis akademisini Adana’da açan, pandemi dönemini yatırımla geçirerek kort sayısını 16’ya çıkaran ATDSK, bu kez güneşten elektrik üretimi için girişimde bulundu. Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı günümüzde, kendi enerjisini üreten ilk kulüp olacak olan ATDSK, sürdürülebilir bir yaşam ve çevre için önemli bir adım attı. Bu çerçevede Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile elektrik üretim anlaşması imzalandı.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, kulüp giderleri arasında elektriğin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Sosyal sorumluluk projesi olarak da gördüğümüz bu projemizin tamamlanmasıyla, kulübümüz kendi elektriğini üreten Türkiye’deki ilk tenis kulübü olarak da Türk Tenis tarihine geçecek. Kulübün elektrik giderlerinde tasarruf sağlayacak sistem, yılda 182 ton karbondioksit salınımının önüne geçecek, binlerce ağacın kurtulmasını da sağlayacak" dedi.

ATDSK’daki güneş paneli sisteminin 200 KWP kapasitede kurulacağını ve yılda ortalama 260 bin KWh enerji üreteceğini bildiren mahindislik firmasının Genel Müdürü Nuh Kar da, ATDSK’nın çevreci amacına da uygun olan bu yatırımın, kulübün genç sporcularının çevre sorumluluğu bilinci kazanmaları yönünde de örnek olacağını kaydetti. Sistemin kendisini ortalama 3 yılda amorti edeceğini bildiren Kar, “Kulübün sosyal sorumluluk alanındaki yatırımları açısından da çok önemli olan bu sistem kulübün kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önünü açacak" diye konuştu.

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