Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi



ADANA,(DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde geçen ay meydana gelen orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri yanan 'Minnoş' isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi edilmesinin ardından sahibine ve yaşadığı coğrafyaya kavuştu.

İlçede 23 Ağustos´ta meydana gelen ve ancak 3 gün sonra söndürülebilen yangında 800 ev tahliye edildi, 200 dekar alan zarar gördü. Pek çok yabani ve evcil hayvanın da telef olduğu yangının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin bölgede yardım ve destek çalışmaları yapması sırasında Çamlarca Mahallesi´nde vücudunun çeşitli bölgelerinde üçüncü ve dördüncü derecede yanık bulunan 3 yaşındaki bir erkek köpeğe rastlandı. Hüseyin Polat´a ait olduğu öğrenilen, yaraları nedeniyle acı çeken ve körlük tehlikesiyle karşı karşıya kalan 'Minnoş' isimli köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon ekipleri tarafından 28 Ağustos´ta alınarak kent merkezindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

SAHİBİNE KAVUŞTU

Yaşamsal sorunlar yaratan yaraları veteriner hekimler tarafından iyileştirilen Minnoş, 1 aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Yapılan kontrollerin ardından tekrar alındığı bölgeye götürülen Minnoş, sahibi Hüseyin Polat´a teslim edildi. Sahibini görünce yakınlaşan köpeği Minnoş'a yeniden kavuşan Hüseyin Polat, bölgede büyük bir felaket yaşadıklarını vurgulayarak, "Minnoş o yangında çok kötü yaralandı. Vücudundaki yanıkları nedeniyle acı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Minnoş´u alarak bir ayı aşkın süre tedavisini yaptı ve bize yeniden getirdi. Büyükşehir Belediyesi´nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-09-27 13:27:10



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