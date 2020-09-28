Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Suriye uyruklu Bilal H. (20), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polisler, sokak ortasında yaralı bir kişinin olduğunu fark edince durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Suriye uyruklu Bilal H. olduğu belirlenen yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Bilal H., sokakta kavga ettiği tanımadığı kişinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Bilal H.'nin sedye ile hastaneye taşınırken telefonla konuşması dikkat çekti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-09-28 03:23:49



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