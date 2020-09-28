Adana’ya 300 milyon liralık "Tekstilkent Sitesi"

Adana’da Tekstilkent Kooperatifi tarafından 300 milyon lira değerinde içerisine 150 firmanın bulunacağı ‘Tekstilkent Sitesi’ kurulacak.

Türkiye tekstil ihracatının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da sektör temsilcileri fiziki yeterliliğe sahip olmayan iş yerlerini büyütmek için kolları sıvadı. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Zaimoğlu’nun önderliğinde toplanan tekstilciler, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesindeki hazineye ait 457 bin 834 metrekare araziyi satın almak için çalışmalara başladı.

Tekstilkent Kooperatifi’ni kuran sektör temsilcileri, şimdide araziye her iş yerinin en küçüğü 500 metrekareden başlayıp 10 bin metrekare ve katları olacak şekilde içerisinde 150 iş yerinin olacağı, 300 milyon lira değerinde ‘Tekstilkent Sitesi’ kurmak için çalışmalara başladı.

Adana Tekstilkent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu, “Fiziki koşullarda çağın gerekliliklerini karşılamayan firmalarımıza, hak ettikleri en uygun koşullarda satış ve üretim yapmalarını sağlayacak iş yerleri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu tekstilkent, sektörümüzün tüm unsurlarını bir araya getirerek oluşacak sektörel kümelenme ile tekstil sektörüne sinerji kazandıracaktır. Sektörümüzün büyümesi, Adana ekonomisinin gelişmesine ve bölgemizdeki işsizlik oranının azalmasına da katkı sunacağı gibi kentimizin ihracat rakamları da hakkettiği değerlere ulaşacaktır” diye konuştu.

Zaimoğlu, kooperatife üye kaydının devam ettiğini, inşaatın da 2021 yılında başlayıp 2 yıl sürmesini beklediklerini kaydetti.

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