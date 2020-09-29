"Ödüllü Lavanta Hijyen" projesi Seyhan Belediyesi, iyi hijyen uygulamalarını ödüllendirecek

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, gıda işletmelerinde hijyen bilincinin artırılması ve pandemi sürecinde işletmelerin motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak ödüllü Lavanta Hijyen Projesini başlatıyor.

Seyhan İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülecek projede iyi hijyen uygulamalarının vatandaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyeye başvuran gıda işletmeleri, Lavanta Hijyen Ödülü Projesinde yer alabilecek.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve hijyen hassasiyetinin artırılması öncelenerek hayata geçirilen projede yer alacak işletmelerin, Seyhan Belediyesi’nin gıda ve çevre mühendislerince belirlenen “İyi Hijyen Uygulamaları” kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Ödüllü projede başarı sağlayan gıda işletmelerinin, motivasyonunun ve hijyen bilincinin arttırılması, aynı sektörde bulunan diğer işletmelerden olumlu yönde ayrılmaları amaçlanıyor.

Ödüllü Lavanta Hijyen Projesine katılmak isteyen gıda işletmelerinin ilk etapta Seyhan Belediyesine başvurması gerekiyor. Gıda işletmeleri özelinde gerçekleşecek projede ilerleyen dönemde başvuru olmaksızın tüm gıda işletmeleri “Lavanta Hijyen Ödülü Projesi”ne dahil edilecek.

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