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Otomobilin motor bölümünden kaçak cep telefonu çıktı Piyasa değeri 300 bin lira olan 145 akıllı kaçak cep telefonuna el konulurken araç sürücüsü tutuklandı

İHA

Otomobilin motor bölümünden kaçak cep telefonu çıktı Piyasa değeri 300 bin lira olan 145 akıllı kaçak cep telefonuna el konulurken araç sürücüsü tutuklandı

Adana’da bir otomobilin motor bölümüne saklanmış 146 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şüpheli bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde 146 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri 300 bin lira olan telefonlara el konuldu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü cep telefonlardan haberinin olmadığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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