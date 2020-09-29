Otomobilin motor bölümünden kaçak cep telefonu çıktı Piyasa değeri 300 bin lira olan 145 akıllı kaçak cep telefonuna el konulurken araç sürücüsü tutuklandı

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Adana’da bir otomobilin motor bölümüne saklanmış 146 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şüpheli bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde 146 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri 300 bin lira olan telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü cep telefonlardan haberinin olmadığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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