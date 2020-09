İkizleri bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbeden şüpheliler yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da saati sordukları ikiz kardeşler Eymen ve İsa Elabacı´yı (22) bıçakla kollarından yaralayıp, cep telefonlarını gasbeden Müslüm G. (18) ile Muhammet Can Ö. (18), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi´nde meydana geldi. Terzide çalışan Eymen ve İsa Elabacı kardeşler, mesainin bitiminin ardından yaya olarak evlerine giderken, bu sırada karşılarından gelen kimliği belirsiz iki kişi, sigara isteyip saati sordu. Elabacı kardeşler, saatleri ve sigaraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine bu iki kişi, bıçak çekip kardeşleri kollarından yaraladı, cep telefonlarını ve sigaralarını aldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eymen ve İsa Elabacı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, kardeşlerin ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, şüphelilerin Müslüm G. ile Muhammet Can Ö. olduğunu tespit etti. İki şüpheli, Hürriyet Mahallesi´ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde gasbettikleri cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine cep telefonu, satılan iş yerinden alınıp, Elabacı kardeşlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm G. ile Muhammet Can Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

