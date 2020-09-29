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Gelinliği kirletip, kadın çalışanı darp ettiler Adana’da gelinlik kiralayan bir çift, gelinliği geri vermek için geldikleri mağazadaki kadın satış danışmanına dehşeti yaşattı Damat, sözleşme gereği yıpranmış gelinliği almayan satış danışmanının burnunu kırdı, kız kardeşi gelinlikçinin camını yumrukladı

İHA

Gelinliği kirletip, kadın çalışanı darp ettiler Adana’da gelinlik kiralayan bir çift, gelinliği geri vermek için geldikleri mağazadaki kadın satış danışmanına dehşeti yaşattı Damat, sözleşme gereği yıpranmış gelinliği almayan satış danışmanının burnunu kırdı, kız kardeşi gelinlikçinin camını yumrukladı

Adana’da gelinlik kiralayan bir çift, gelinliği geri vermek için geldikleri mağazadaki kadın satış danışmanına dehşeti yaşattı. Damat, sahilde dış çekim yapıp gelinliği kötü duruma getirdikleri için sözleşme gereği gelinliği alamayacağını söyleyen satış danışmanının burnunu kırdı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kadın yaklaşık 1 aylık psikolojik tedavi sonrası kendine gelebildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 29 Ağustos’ta Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlikçide meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıldır satış danışmanı olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Eylem Ertik (41) 17 Ağustos günü evlilik hazırlığında olan damat M.K.İ. ve eşi İ.İ.’ye 6 bin liraya gelinlik kiraladı. Kiralama bedelini ödeyip sözleşme imzalayan çift, 27 Ağustos’ta düğünlerini, 28 Ağustos’ta da sahilde dış çekimlerini yapıp 29 Ağustos Cumartesi günü gelinliği teslim etmeye geldi. Ancak gelinliği gören Ertik, gelinliğin sahilde dış çekim yapılıp denize girildiği için çok kötü durumda olduğunu, içerisinden kumların döküldüğünü ve sözleşme gereği gelinliği o şekilde geri kabul edemeyeceğini söyledi.
Çift ve satış danışmanı ne yapacakları hakkında konuşurken Eylem Ertik, çifte bin 500 TL daha verip gelinliği satın almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine damat, kredi kartından 500 lira çektirip geri kalanını akşam vereceklerini söyleyip gelinliği de alıp mağazadan ayrıldı. Akşam 17.30'da ise İ.İ., M.K.İ.’nin kız kardeşi M.N.İ ve ismi öğrenilemeyen yengesiyle amcaları tekrar mağazaya geldi. Gelinlik satan mağazanın sahibiyle konuşan kişiler daha sonra fazla para aldıkları iddiasıyla mağazayı suçlayıp 6 bin 500 liralarını geri talep etti. Eylem Ertik ve mağaza çalışanları ise sözleşmeyi gösterip böyle bir durumun olmadığını anlatmaya çalıştı ancak o sırada evli çiftin amcası sözleşmeyi alıp yırttı.
Bu sırada Eylem Ertik de mağazanın dışında bekleyen damat M.K.İ.’yi çağırmak için hamle yaptı ancak M.K.İ.’nin kardeşi M.N.İ, Ertik’in üzerine saldırıp kadını yere düşürdü. Ertik arkadaşlarının yardımıyla yerden kalkmaya çalışırken mağazaya giren M.K.İ. de Ertik’in yüzüne yumruk attı.
Kadının burnu kırılıp gözünde hasar oluşurken, karşı taraf ise mağazadan ayrılıp dışarıda camları yumrukladı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kadın da mağazaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 8 saat hastanede kalan kadın daha sonra karakola gidip şikayetçi oldu ancak M.K.İ.’nin ifadesinin alınıp bırakıldığını öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren Eylem Ertik, psikolojik destek alıp yeni yeni kendisine gelirken yaşadığı olayı İHA muhabirine anlattı.
Eylem Ertik, "Gelin ve damat beye gelinlik kiralamasını yaptık, düğünleri oldu ve ardından dış çekimden sonra gelinliği bize geri getirdiler. Gelinliği çok kötü bir şekilde getirmişlerdi. Biz de sözleşmemizde de olan madde gereği zararı karşılamaları veya satın almaları gerektiğini söyledik. Onu da kabul edip, bize ufak bir ödeme yapıp mağazadan ayrıldılar" diye konuştu.

"Damat burnuma ve gözüme yumruk attı"
Ailenin akşam tekrar gelip tartışma başlattığını söyleyen satış danışmanı Eylem Ertik, "Akşam üzeri amca ve yengeyle gelip gelinliği ortaya fırlatıp direk kavgaya başladılar. Biz de bunun bir anlaşma olduğunu, kurallara uyduğumuzu ve onların da kurallara uyması gerektiğini söyledik. Onlar bunu kabul etmediler ve bağırıp tartışma çıkarttılar. Damat o sırada yoktu ben de damat dışarıdan gelirken ‘Biz seni gasp mı ettik, gel konuşalım’ derken kız kardeşi beni yere düşürdü. Ben yerden arkadaşlarımın yardımıyla kalkarken damat gelip benim burnuma ve gözüme yumruk attı" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 1 aydır çalışamadığını ve psikolojik destek aldığını anlatan Eylem Ertik, daha sonra şunları söyledi:
"Ben şu an çalışamıyorum ve psikolojik destek alıyorum. Ben o gün sabah 04.00’e kadar hastanede kaldım. Burnumun kırığını düzeltmeye çalıştılar. Sabah karakola gittiğimde ise onun sadece ifade verip gittiğini, cahilliğine vermem gerektiğini söylediler. Davacıyım tabi ki de. O kişi serbestçe gezip dolaşmamalı. Olay benim şahsi meselem bile değil. Hatta daha sonrasında bütün ödemelerini geri istiyorlar. Tabi ki hakları yok. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum hepsi çocuğum yaşında hiç böyle bir şey yaşamadım. Damadın kız kardeşi olay bittikten sonra hala cama vurup tehditler savurdu. Damat da sonra içeri girip sizin burayı yakacağım, yıkacağım diye tehdit etti. Bu olayın böyle kalmamasını, hepsinin cezasını çekmesini istiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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