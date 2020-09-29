Kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde önce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine, ardından da korkuluklara çarpıp, parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü Mesut Karataş (39), ağır yaralandı.

Kaza, İmamoğlu-Kozan karayolunda meydana geldi. Mesut Karataş yönetimindeki 01 RZ 459 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce PTS direğine, ardından da yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazada parçalara ayrılan otomobilde sıkışan Karataş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen CANKUR ekipleri tarafından kurtarılan Mesut Karataş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-09-29 11:01:05



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