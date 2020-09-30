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Adana´da 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama

DHA

Adana´da 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama


Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 50 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Atilla E. (18) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi´ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler yapılan aramada, naylona sarılmış ve paketlenmiş 6 kilo 50 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirdi. Evde bulunan Atilla E. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-30 09:44:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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