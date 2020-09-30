Adana´da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `adam öldürme´, `ruhsatsız silah bulundurma´, `tehdit ve yaralama´ suçlarından aranan, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Fathi Ş.´nin merkez Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi´ndeki evine baskın yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Fatih Ş.'nin Orhangazi Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla Fatih Ş,. yakalandı.
Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Ş., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-30 09:47:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.