Adana´da 31 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `adam öldürme´, `ruhsatsız silah bulundurma´, `tehdit ve yaralama´ suçlarından aranan, hakkında kesinleşmiş 31 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fatih Ş.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Fathi Ş.´nin merkez Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi´ndeki evine baskın yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Fatih Ş.'nin Orhangazi Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla Fatih Ş,. yakalandı.

Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Ş., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-30 09:47:59



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