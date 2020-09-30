Elbise dolabındaki bidondan esrar çıktı Gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı

Adana’da bir eve yapılan baskında elbise dolabındaki bidonun içinde 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde Atilla E.’nin (18) evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında elbise dolabındaki bidonun içinde 6 kilo 50 gram esrar, 860 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyette yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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