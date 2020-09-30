Sahte senet operasyonunda 10 tutuklama Adana'da sahte senet düzenleyerek toplamda 256 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi tutuklandı

Adana'da sahte senet düzenleyerek toplamda 256 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda, 10 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı. 14 Şubat günü, 156 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 2’si avukat 7 zanlı tutuklandı.

Polis çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Çetenin yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 25 Eylül günü şafak vakti ikinci kez operasyon yaptı.

Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonda 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10’u tutuklanırken 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Çete nasıl dolandırıyor?

Çete önce maddi durumları iyi olan iş adamlarını belirliyor. Çetenin bankada çalışan bir üyesi bu zengin iş adamlarını belirledikten sonra imzalarının da bir örneğini alıyor. Daha sonra bu imza ve isim çete üyelerine veriliyor. Çete üyesi bir kişi bu bu imza üzerinde aylarca çalışarak imzanın aynısını atıp milyon liralık sahte imzalar düzenleniyor. Daha sonra ise bu senet ödenmediği ileri sürülerek icraya veriliyor ya da imzasını taklit ettikleri şahıslarla avukat aracılığıyla iletişime geçip borçları olduğu belirtilip ödenmediği taktirde icraya verileceği söyleniyor. Bu yolla zanlılar toplamda 256 milyon lira haksız kazanç elde ederken kimi vatandaş da hakkını arayıp polise şikayet edince gerçek ortaya çıktı. Ancak polis çete çok profesyonel çalıştığı için sahte senet olduğunu ortaya koymak için titizlikle çalıştı. Kriminale gönderilen bir çok senetteki sahte imzaların bile gerçek olduğu yönündeki raporla geldi. Buna rağmen polis çalışmasına devam ederek çeteyi çökertmeyi başardı.

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