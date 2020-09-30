Adana'da Yaz Spor Okulları sona erdi 10 branşta 2 bin 111 çocuk eğitim aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 10 branştaki ücretsiz eğitimlerden 2 bin 111 çocuk yararlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü işbirliğinde 17 Ağustos 2020’de başlayan Yaz Spor Okulları’nda 10 branşta eğitim verildi. Çocuklar ve gençler böylece kötü alışkanlıklardan uzak kalma, sağlıklı bir bedene kavuşma ve sosyal ortamda bulunma fırsatı yakaladı.

10 branşta (Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Tekvando, Satranç, Güreş, Atletizm, KanoKürek) olmak üzere eğitimler bir ay süreyle her gün devam etti. 615 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik, uzman eğitmenler eşliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Adana Valiliği’nin genelgeleri doğrultusunda Covid19 tedbirlerine uygun şekilde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlere 10 branşta katılan 2 bin 111 çocuk ve aileleri güvenli ortamda spor yapmanın mutluluğu yaşadı.

Covid 19 salgını nedeniyle kontenjan sınırlaması getirilen kurslar titizlikle alınan önlemlerle Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, Karaisalı, İmamoğlu ilçelerinde düzenlendi. Bu arada spor okulları önümüzdeki aylarda da devam edecek.

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