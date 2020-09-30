Orman yangın söndürme ekipleri yanan aracı söndürdü

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Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan aracı Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Kuyubeli Mahallesinde park halinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen araç yangınına Orman işletme ekiplerinin yangın söndürme ekipleri yangının ormana sıçrama riskini ortadan kaldırmak için müdahale etti. Osman Özcan’a ait olan otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Orman işletme ekipleri ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürdü. Ormanlık alanda bulunan mahallede çıkan araç yangınında orman ekipleri ormana zarar gelmemesi için ilk müdahaleyi yaptıklarını öğrenildi.

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