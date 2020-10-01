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Dolandırılmak istenen kuyumcu, iş yerini 32 güvenlik kamerası ile donattı

DHA

Dolandırılmak istenen kuyumcu, iş yerini 32 güvenlik kamerası ile donattı


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da kuyumcu Bülent Dalyan, kuyumculara yönelik soygun girişimlerinin son zamanlarda artması ve kendisinin de dolandırıcılık girişimlerine maruz kalması üzerine güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkararak, iş yerine 32 güvenlik kamerası taktırdı. Müşterilerin görmedikleri noktalarda dahi güvenlik kamerasının olduğuna dikkati çeken Dalyan, "Hem tezgahın önü hem de arkasında kameralarımız mevcut. Bu da çok büyük bir caydırıcılık" dedi.
Adana'da kuyumculara yönelik soygun girişimleri son zamanlarda arttı. 11 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya kadın kılığında gelen 2 kişi, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altını doldurup, kaçtı. 7 Eylül günü ise merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren, yüzlerini maskeyle kapatan ve parmak izi bırakmamak için de eldiven kullanan 2 şüpheli, iş yeri sahibine tabanca doğrultup, itekledikten sonra silahın kabzasıyla tezgah camını kırarak 5 altın yüzük çaldı. Olaydan sonra ara sokaklara girerek izlerini kaybettiren 2 kişi, maske ve eldivenleri çıkarıp kaçtı.
SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Bir aylık süreçte 2 kuyumcu soygununun yaşandığı Adana'da kuyumcular da güvenlik önlemlerini artırdı. 18 Haziran günü ise DHA ekibinin, kentin en büyük altın toptancılarından Bülent Dalyan ile sahte altın satanlarla ilgili haber çalışması yaptığı sırada, sahte altın kolye satmayan çalışan M.E., suçüstü yakalandı. Kuyumcu Dalyan, güvenlik önlemlerini üst düzeye taşıdıklarını belirterek iş yerinde 32 ayrı noktada kamera sistemi ile gözetleme yaptıklarını kaydetti. Müşterilerin göremeyeceği noktalarda dahi kameraların olduğuna dikkati çeken Dalyan, tezgah önü ve arkasında bulunan bu sistemin çok büyük bir caydırıcılık oluşturduğunu belirtti. Dalyan, "Dünyanın en değerli madeniyle, taşıyla ilgiliyiz ve çok çabuk paraya dönebilen bir metal bu. O nedenle hep art niyetli insanların gözdesi olmuştur. Biz de elimizden geldiği kadar önlemimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. En büyük önlemlerden bir tanesi kamera kaydı. Allah devletimizden de razı olsun. Son birkaç yılda hiçbir olay kapalı kalmadı. Her türlü hırsızlık, her türlü kapkaç ve her türlü kötü niyetli insan yakalandı. Devletimize, emniyetimize ve tüm güçlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
'SAHTE ALTIN VAKALARI ÇOK OLUYOR'
Sahte altınlarla ilgili çok vaka ile karşılaştıklarına işaret eden kuyumcu Dalyan, aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:
"Tabi bazı önlemleri başımıza art niyetli insanlar geldikten sonra alıyoruz. En son kendi personelimizle başımıza bir iş gelmişti, sağ olsun emniyetimiz aynı gün içinde bulmuştu. Getirip altınımızı teslim etmişti ve gerekli cezaları almaları için şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Kapkaç olayları da oluyor, onlar da yakalanıyor. Sahte altınlarla ilgili başımıza çok iş geliyor. Biz bunları elimizden geldiği kadar tespit edip polise bildiriyoruz. Gelen vatandaşın şüpheli davranışları oluyor, ister istemez dikkat çekiyor. Böyle bir konu olduğu zaman birkaç personelimizi görevlendiriyoruz. Kapıya devamlı etkili birisini koymaya çalışıyoruz, kapkaç olmasın diye. İnsanları bu şekilde caydırmaya çalışıyoruz."
KAPKAÇ ŞÜPHELİSİNİN DAVRANIŞLARI
Şüphelilerin sergilediği davranışlara da dikkati çeken Bülent Dalyan, "Şüpheli ürünü ister ama ürüne bakmaz. Mesela bileziği ister ama gözü hep dışarıdadır. Sürekli sağı solu izler. Bir de 'yüzüğe bakayım, bir de küpeye bakayım' der ama hiç onlarla ilgilenmez. Amacı bir ortam yakalamak, bir fırsat yakalayabilmektir. Tabii biz bunu anlayabiliyoruz, dört nesildir bu işi yapıyoruz. Çalışanlarımız da bu konuda bilinçlidir. Böyle durumlarda ellerinden altını alırlar, göndermeye çalışırlar veya etrafında bir yuvarlak oluştururlar. Bütün yapacağımız önlem almaya çalışmak" dedi.
ESNAF GÜVENLİK İÇİN NE YAPMALI?
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise kuyumculara yönelik soygun girişimlerinin arttığını belirterek esnafın alması gereken önlemleri anlattı. Başman, iş yerlerinde güvenlik kameralarının bulunmasının öneminin altını çizerek, "Daha önemlisi bizim burada caddelerde, gezen sokaklarda gezen emniyetimizin, güven timlerinin bizlere vermiş olduğu güven hissidir. İkincisi kapı camlarının ve vitrin camlarının dayanıklı olması gerekir. Mümkün olduğu kadar açma kapama saatlerine riayet etmeleri, iş yerlerine girenlerin tespiti için kamera kayıtlarının günün teknolojisine uygun, arızasız ve sistemli çalışmasını sağlamaları gerek. Bağlı bulundukları alarm firmalarına ait cihazların sık sık bakımlarını, varsa arızalarının onarımlarının yapılması ya da parça değişimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Personelini bir olay karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeleri gerekmektedir. Zaman zaman bizim tarafımızdan ve emniyet tarafından seminerler verilmektedir" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-10-01 10:11:07

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