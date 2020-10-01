Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, iş yerinde bir kişinin pozitif olduktan sonra bütün çalışanların korona virüs testi yaptırmasının yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, “Hiçbir işletmede, bir kişi pozitif çıktığında onun iş yeri arkadaşlarının tarama testi söz konusu değildir. İş yeri temaslıları veya ev temaslılarında 14 gün semptom takibi söz konusudur” dedi.

Dr. Emine Aygül Yeni, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, her testi pozitif çıkan kişinin semptom göstermediği halde çevresine test yapılmasının mümkün olmadığını ve yanlış olduğunu belirterek, “PCR testi bizim hastalığı tespit etmemizde en büyük silahımız. Kimler test yaptırabilir sorusu bakanlığımızın rehberlerinden açıkça belirtilmiş durumdadır. Sadece semptomu olan, korona virüsle ilgili şikayeti olan kişilere test yapılmaktadır. Onun dışında tarama testi olarak herhangi bir uygulama yoktur. Sadece yaşlı bakım yurtlarında çalışan kişilere tarama testi yapılmaktadır. Bu da orada kalan kişileri enfekte etmemek için. Cezaevlerinde çalışan kişilere tarama yapılmaktadır. Cezaevlerinin hassas durumu nedeniyle. Ayrıca askerlik yükümlülüğü olan kişileri askere almadan önce tarama yapılmaktadır. Bunun dışında hiçbir tarama test çalışması yoktur. Hiçbir işletmede, bir kişi pozitif çıktığında onun iş yeri arkadaşlarının tarama testi söz konusu değildir” diye konuştu.



“14 gün boyunca semptom izlenmesi yapılmakta”

Pozitif olan bir kişiyle temas edilmesi halinde 14 günlük karantina sürecine uyulması gerektiğini anlatan Dr. Emine Aygül Yeni, “İş yeri temaslıları veya ev temaslılarında 14 gün semptom takibi söz konusudur. Semptomu olmayan ve 14 günlük karantinası içerisinde olan hiç kimseye de test yapılmamaktadır. Test sadece semptomu olan kişinin enfeksiyonunu tespit etmek içindir. Bir takım yanlış uygulamalar duyuyoruz veya talepler oluyor ancak sadece semptomu olanlara test yapılıyor. Semptomun dışında evde pozitif hastası olan, 65 yaş üstü olan vatandaşlara test öneriyoruz onun nedeni de hastalığı erken tanıyıp onların sağlığını koruyabilmek için. İş yeri temaslılarına herhangi bir tarama testi söz konusu değil. Hastalığın inkübasyon süresinin 14 güne kadar uzadığı bilinmekte. 14 gün boyunca bekleyip görmekten başka bir seçeneğimiz yok. 14 gün izolasyon kuralı bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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