Yenidoğanı iki saatte bir emzirin Uzm. Dr. Kara: “Bebeğin ilk aşısı anne sütü”

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, bebeklerin doğumdan itibaren altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini ve mümkünse emzirmenin en az iki yıl boyunca sürdürülmesini önererek, “Anne sütü bebeğin ihtiyacına göre devamlı şekillenir ve değişir. Bağışıklık sistemini koruyan bileşenler içerdiği için de bebeğin ilk aşısıdır” dedi.

Anne sütüyle beslenen bebeklerde sindirim ve problemlerinin daha az görüldüğünü belirten Dr. Nazife Kartal Kara, “Ayrıca bu bebeklerin daha yüksek zeka seviyelerine sahip olduğu da gösterilmiştir. Emzirmek anneyi de meme kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve kansızlıktan korur. Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk ve kolay dönerler. Emzirme sadece karın doyurma değildir. Anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir, emzirme sırasında salgılanan hormonlar anneyi depresyondan korur. Emzirme ayrıca ekonomik ve çevre dostudur” diye konuştu.

Doğumdan hemen sonra emzirmenin süt üretimi ve devamlılığı için çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Nazife Kartal Kara, emzirmenin meme şekli ve boyutu ile ilgili olmadığını kaydetti. Bebeğin doğduğu ilk günlerde anne memesinden gelen koyu sarı ve kıvamlı ağız sütünün içeriğinin çok zengin olduğunu ve bebek tarafından kolayca sindirildiğini anlatan Dr. Nazife Kartal Kara, şöyle devam etti:

“Doğumdan yaklaşık 4 gün sonra normal süt salgısı başlamış olur. Her bebeğin memeyi boşaltma süresi birbirinden farklıdır ve bebek memeyi tam olarak boşaltana kadar emzirilmelidir. Bebek her ağladığında emzirilmelidir. Ağlamasa bile ilk 40 gün besin depoları yeterli olmadığından yaklaşık 2 saatte bir emmesi sağlanmalıdır. Emzirmeyi sağlayan prolaktin hormonu geceleri daha fazla salındığı için gece emzirmek sütü artırır ve ayrıca bu hormon annenin dinlenmiş hissetmesini sağlar.”



"Ek besin biberonla değil kaşıkla verilmeli"

Biberon ve yalancı meme kullanımının bebekte meme karmaşası oluşturabildiğini, bu nedenle emzirme sürecini olumsuz etkilediğini belirten Dr. Kara, “Bebeğe ek besin verilmesi gerekiyorsa kaşık, fincan ya da enjektör kullanılmalıdır” uyarısında bulundu. Küçük memenin az süt göstergesi olmadığına dikkat çeken Dr. Nazife Kartal Kara, bebeğin yeteri derecede beslendiğini anlamanın yolları hakkında “Elle ya da makine ile sağma sırasında az süt gelmesi de süt miktarı göstergesi değildir ve bebeğin doymadığına işaret etmez. Bebek yeterli idrar ve kaka yapıyorsa, tartıda kilo alımı yeterliyse, keyifliyse, fiziksel ve zihinsel gelişimi normalse doyuyor demektir” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü almasını ve emzirmenin en az 2 yıl sürdürülmesini önerdiğini de hatırlatan Dr. Nazife Kartal Kara, “Annelerin bebeklerine verebilecekleri bu en güzel hediye konusunda bilinçlendirilmeleri, cesaretlendirilmeleri, emzirme sürecinin her aşamasında gerekli desteği alabilmeleri insan ve toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.