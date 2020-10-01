Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)



ÖLDÜRÜLEN TUĞBA, YARDIM İSTEMİŞ

Adana´nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli'nin (46), 2016 yılında da sosyal medyadan taciz ve tehdit ettiği Gülay Mübarek Habib, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Habib, yaptığı paylaşımla Tuğba Keleş'in kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü. Habib, "Erdoğan Küpeli'nin vurduğu Tuğba, 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki DM (direkt mesaj) görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından konuşacaktık. Tuğba ile konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık. Tuğba bugün vuruldu. Erdoğan Küpeli onu vurdu" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Akif ÖZDEMİR

2020-10-01 18:13:59



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