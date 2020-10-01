Kıraathane sahipleri izinli polis memurunu bıçakladı

Adana’da kıraathane sahibi olan baba ve oğlu bir polis memurunun çocuğunu darp etti. Polis memuru çocuğunu darp edenlerle konuşmaya gittiği sırada kıraathane sahibi olan baba ve oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi 71157 Sokak’ta bulunan kıraathanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.E., polis memuru M.Ş.’nin çocuğunu darp etti. Bunun üzerine polis memuru S.E. ile konuşmaya gitti. Ancak S.E. ve oğlu K.E., izinde olan polis memuru M.Ş.’yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sırtından yaralanan polis memuru M.Ş. Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından M.Ş., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk oldu.

Polis olayı gerçekleştiren baba S.E. ile oğlu K.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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