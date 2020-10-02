Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti



Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş´i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurarak öldüren ve aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişimde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek´i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi´ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş´i tabancayla başından vurdu. Ardından da aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine markete gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Keleş ve Küpeli'yi hastaneye kaldırdı. Tuğba Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdoğan Küpeli de sabaha karşı hayatını kaybetti. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-10-02 09:21:31



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