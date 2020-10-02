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Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay görevi devraldıkları günden itibaren bugüne kadar eski Başkan Zeydan Karalar döneminde başlatılan ve tamamlanamayan hizmetlerin çoğunu tamamladıklarını söyledi. Akif Kemal Akay: "Bir taraftan giderleri azaltıcı ve üretimi, gelirleri artırıcı, elbirliğiyle hiçbir kurumu, kuruluşu ayırt etmeksizin birlikte çalışacağımız bir anlayışla, belki milli mücadele diyebileceğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki sürecin durumu bu.”

İHA

Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay görevi devraldıkları günden itibaren bugüne kadar eski Başkan Zeydan Karalar döneminde başlatılan ve tamamlanamayan hizmetlerin çoğunu tamamladıklarını söyledi. Akif Kemal Akay: "Bir taraftan giderleri azaltıcı ve üretimi, gelirleri artırıcı, elbirliğiyle hiçbir kurumu, kuruluşu ayırt etmeksizin birlikte çalışacağımız bir anlayışla, belki milli mücadele diyebileceğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki sürecin durumu bu.”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, seçildikleri günden bu yana geçen 18 ay içinde yaptıkları hizmetleri meclis üyelerine anlattı, yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti.
Seyhan Belediye Meclis Ekim ayı toplantısı Belediye Yaşar Kemal Kültür Merkezinde Başkan Akif Kemal Akay ve katipler Gülcan Bingöl ve Duygu Ayçe Atikaslan tarafından açıldı.
Meclisin açılışında konuşan Başkan Akay, yeni bir döneme girildiğini, bu dönemde dünyanın, Türkiye’nin, Adana ve Seyhan’ın önemli bir süreç yaşadığını söyledi. Yıllar öncesi başlayan neoliberel politikaların toplumları üretim dışı yapması sonucunda gelinen bu noktada dünyanın tek kutuplu bir güç tarafından idare edilmesi ve bu gücün çeşitli şekillerde kullanılması sonucunda zenginlerin daha zengin fakirlerin daha fakir olduğu bir noktaya gelinmesiyle sonuçlandığını ifade eden Akay, şöyle devam etti:
“İnsanların daha muhtaç hale gelmesi ve zengin ile fakirin arasındaki mesafenin artmış olması belediyecilik anlayışı içerisinde bizleri başka bir noktaya itiyor. Burada temel belediyecilik görevi anlayışı içerisinde yapmamız gereken şeyin artık özellikle yoksul duruma gelmiş kişilerin yoksulluklarını maksimum ölçüde, en üst düzeyde çözülmesi gereğini ortaya koyuyor. Üretim eksikliğinin bir şekilde giderilmesi, yani artık tüketim toplumu olmaktan çıkıp daha üreten toplum olmamıza itiyor. Yapabildiğimiz ölçüde bu belediyelerin bir görevi. Tabi, kaynakların kıtlığı, iki noktada sıkıntıya sokuyor. Artık yaşadığımız dönemde sıcak para yok. Daha önce bir şekilde bir yerlerden topluma ulaşan sıcak paralar vardı, ama o sıcak paraların olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Kaynaklarımız artık kıt. Kıt kaynaklar içerisinde bizlerin mümkün olduğu kadar kaynaklarımızı en verimli şekilde, israfa yönelmeden en kullanılır şekilde, birbirini tamamlayan yapılar içerisinde kullanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar denk bütçe, mümkün olduğu kadar gereksiz giderlerin azaltılması ve mümkün olduğu kadar toplumun yoksul kesimlerine ulaştırılması temel görevlerimizin arasındadır. Böyle bir süreç içerisinde bir de karşımıza maalesef bu yıl çok ciddi bir şekilde pandemi süreci geldi. Önce sel felaketi oldu, bunları getirdiği sıkıntıları düşünürken sonra pandemi ile birlikte aslında çok ciddi bir ekonomik sıkıntıyı, çok ciddi karar değişikliği yapma durumu ile karşı karşıya geldik. Bundan sonraki süreci düşünme mecburiyetimiz var. Bir taraftan giderleri azaltıcı ve üretimi, gelirleri artırıcı, elbirliğiyle hiçbir kurumu, kuruluşu ayırt etmeksizin birlikte çalışacağımız bir anlayışla, belki milli mücadele diyebileceğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki sürecin durumu bu. Zaten hiç kimse bunun dışında bir şey düşünemiyor. Ona göre yeni dönemde büyük ölçüde hep birlikte buna hazırlıklı olma noktasındayız. Yapacaklarımızı bunlara göre yapmak, bunlara göre planlamak, en doğru, en yararları şeyleri yapmak bu süreç içersinde birinci önceliğimiz olacaktır. Tabi bu ne tek bir kurumun, ne devletin, ne bir belediyenin, ne de tek başına bir toplumun yapacağı bir şeydir. Bu bir milli mücadele sürecidir, bu elbirliğiyle yapılacak bir şeydir.”
Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay, anlattığı olaylar ışığında ne yapacaklarını hesapladıklarını belirterek, “Buradaki temel unsurlardan bir tanesi, var olan, başlamış olan hizmetlerin mutlak surette bitirilmesi ve bu bitirilenlerin mutlak surette yararlı ve kullanılır hale getirilmesi temel amaçlarımız arasında olacaktır. İkinci planda da yine toplumda yaygınlaşan yoksulluğun, dezavantajlı grupların lehine bir şekilde sorunlarının çözülmesi temel düşüncemiz oldu” dedi.
Seçimlere gidilirken seçim ekonomisi uygulandığını söyleyen Akay, “Bu seçim ekonomisi dediğimiz şey siyasette bir realitedir. Biz de bir seçim sonucunda devraldığımız zamanda bizlerin birinci önceliğini, tekrar ifade ediyorum, başlamış olan yatırımların tamamlanmasıydı. Bunların bir bölümü tamamlandı. Tamamlanmış olanlar da işler hale getirildi. Bu şekilde devam ediyoruz” dedi.
Belediyeyi devraldıkları dönemden bu yana yapılanları slayt eşliğinde sunan Akay, Zeydan Karalar döneminde başlatılan projelerin eski hali ile yeni halini anlatırken, bu yerlere yapılan harcamaları ve ödemeleri de açıkladı.
Akay, Kent Meydanı’nın fotoğrafların gösterirken AK Parti Grup Başkan Vekili Yalçın Limoncu söze girerek, ”Başkanım bu kent meydanının fotoğrafını yeniden gösterir misiniz? Burada meydan nerede?” diye sordu. Limoncu söz konusu yerin Kent Meydanı olarak değil de iş merkezi olarak adının değiştirilmesinin daha uygun olacağını ifade etti. Başkan Akay ise, ”Olabilir, bu konuda meclisten bir öneri gelirse adını da değiştirebiliriz” diye konuştu.
CHP’li Mustafa Tunç’un Zeydan Karalar döneminde başlayan projelerin bitirilmesinden dolayı Başkan Akif Kemal Akay’ı kutlarken, eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yarım bırakılmadığını söylemesi üzerine MHP’li Şehmus Uçar sert tepki gösterdi.
Toplantıda gündem dışı konuşmaların bir sonraki toplantısında yapılması kararlaştırılırken, 1 saat 30 dakika süren sunumdan sonra gündem maddelerine geçildi. 12 maddeden oluşan gündemlere 2 madde daha eklenirken, gündemin ilk iki maddesinin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği ile devam edildi.
Seyhan Belediyesi Ekim ayı çalışmalara devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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