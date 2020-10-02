Adana'da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İHA

Adana'da 95 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Adana’da polis 95 bin lira değerinde kaçak makaron, tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 95 bin lira olan 72 bin 400 tek dal boş makaron, 3 bin 380 adet tek dal doldurulmuş sigara, 54 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile tütünü ve 3 bin 237 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli Mücadele dönemi ilan etti Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay görevi devraldıkları günden itibaren bugüne kadar eski Başkan Zeydan Karalar döneminde başlatılan ve tamamlanamayan hizmetlerin çoğunu tamamladıklarını söyledi. Akif Kemal Akay: "Bir taraftan giderleri azaltıcı ve üretimi, gelirleri artırıcı, elbirliğiyle hiçbir kurumu, kuruluşu ayırt etmeksizin birlikte çalışacağımız bir anlayışla, belki milli mücadele diyebileceğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki sürecin durumu bu.”
YEREL HABERLER Akay, 18 ayın hesabını verdi yeni dönemi Milli ...
İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri daha tutuklandı
YEREL HABERLER İş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılardan biri ...
Virüse rağmen mührü kırıp kumar oynayanlara baskın Adana’da bir apartman dairesini kumarhaneye çevirip kumar oynayanlara üçüncü kez operasyon yapıldı Operasyonda şahısların mührü kırıp kumar oynadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Virüse rağmen mührü kırıp kumar oynayanlara ...
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı 14 kişilik minibüsten 28 kişi çıktı Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenen aracın sahibine 40 bin lira, yolculara 789'ar lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün kullandığı 14 kişilik minibüsten ...
“Sihirbaz” imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış Adana’da sahte senet düzenleyerek iş adamlarını 256 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen çetenin senetlerini imzayı atan ve “sihirbaz” lakabıyla anılan kaligrafi sanatçısının polis baskını sırasında imza çalışması yaptığı ve bu kağıtları tencerede kaynatarak yok edemeden polise yakalandığı ortaya çıktı Ayrıca kaligrafi sanatçısının Adana’da 2012 yılına kadar müteahhitlik yaptığı burada 40 kişilik devre mülkü 600 kişiye satmaktan ve kişi hürriyetini yoksun kılmaktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı
YEREL HABERLER “Sihirbaz” imzaları tencerede kaynatamadan polise ...
Ceyhan’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tuğba Keleş’i katleden Erdoğan Küpeli öldü
YEREL HABERLER Tuğba Keleş’i katleden Erdoğan Küpeli öldü
Doğu Akdeniz sahillerindeki tehlike: Denizler plastik çorbasına dönüşecek
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz sahillerindeki tehlike: Denizler plastik ...
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren ...
ÇGS-ÇO sezonu piyano resitali ile açıldı Ekim teması Virüsokrasi olan ÇSG-ÇO kültür- sanat etkinliklerini pandemi süresince, Çukurova Sanat Girişimi Youtube kanalından ve Facebook sayfalasından canlı yayınlayacak
YEREL HABERLER ÇGS-ÇO sezonu piyano resitali ile açıldı Ekim teması ...
Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 ...
Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 ölü, 1 ...
Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi
YEREL HABERLER Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi
Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi
YEREL HABERLER Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi
Kıraathane sahipleri izinli polis memurunu bıçakladı
YEREL HABERLER Kıraathane sahipleri izinli polis memurunu bıçakladı
Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (3)
YEREL HABERLER Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen ...
Başkan Erdem'den vatandaşlara kahve ikramı
YEREL HABERLER Başkan Erdem'den vatandaşlara kahve ikramı
Orman Bölge Müdürü Yılmaz’dan helikopter ekibine teşekkür
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Yılmaz’dan helikopter ekibine ...
Vali Elban: "Çocuklarımız geleceğimiz"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Çocuklarımız geleceğimiz"
“Yaşlılar Günü”nde gönül aldılar
YEREL HABERLER “Yaşlılar Günü”nde gönül aldılar
Kozanlı esnaftan Azerbaycan'a bayraklı destek
YEREL HABERLER Kozanlı esnaftan Azerbaycan'a bayraklı destek
Otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada
Marketi basıp kasiyer kadını öldürdü Adana'nın Kozan ilçesinde saplantılı aşık, kasiyer kadını kasada silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Marketi basıp kasiyer kadını öldürdü Adana'nın Kozan ...
Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Foto iptaliyle yeniden
YEREL HABERLER Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X