Adana´da 95 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 95 bin lira olan kaçak tütün ve cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 95 bin TL olan 54 kilogram kaçak tütün, 10 kilogram kaçak nargile tütünü, 3 bin 380 doldurulmuş sigara, 72 bin 400 makaron, 3 bin 237 cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-02 10:59:37



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