"Mobil eba sınıfı" öğrencilerin ayağına gidecek Gezici sınıftan internet erişimi, tablet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler yararlanacak

Adana’nın Kozan ilçesinde Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresi kendi imkanları ile hazırladığı mobil eba sınıfı ile pandemi nedeniyle okula gelemeyen öğrencileri için köy köy mahalle mahalle gezerek dersleri öğrencilerin ayağına götürecek.

Kozan Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu Okul Müdürü Ali Özgüner, Müdür Yardımcıları Ozan Çatılı ve Ayhan Yıldırım ile okul öğretmenlerinin de katkısı ile özel olarak hazırlanan mobil eba minibüsü, masa sandalye ve son teknoloji tabletler Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez tarafından tanıtıldı.

Pandemi nedeniyle okullarından ayrı kalan ve okula gelemeyen öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini bir nebze de olsa eksiklerini tamamlamak amacıyla okul idaresi tarafından özel olarak hazırlanan mobil eba sınıfını inceleyerek okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’den bilgi alan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, “Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulumuz İdaresi tarafından öğrencilerimiz için gezici eba sınıfı hazırlanmış. Bu araçla birlikte okulumuz bu araçla kendi okullarının öğrencilerine yani okullarına gelemeyen öğrencilerinin yanına köylere gidecekler. Orada da gerek minibüsün içerisinde gerek ise dışarıda sınıf ortamı oluşturuluyor. Orada da öğrencilerimiz sınıflarına gelir gibi sıralarına oturacaklar. Öğretmenlerimiz tahtalarında eğitimlerini verecekler. Mobil gezici sınıfımızda bir sınıfa dair ne arasanız var. Masalarımız, sandalyelerimiz, akıllı tabletlerimiz, internet, ateş ölçer ve hijyenik malzemelerimiz bulunmaktadır. Mobil gezici eba sınıfımızda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitim verilecek. Dolayısıyla eğitim öğretimi çocuklarımızın ayağına kadar götüreceğiz. Bu sistemi hazırlayan okul idaremizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımız için güzel bir sınıf ortamı oluşturulmuş” dedi.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Okulu Müdür Yardımcısı ve projenin sorumlularından Ayhan Yıldırım, “Toplam 183 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 126’sı bize internet erişimi ve tabletleri olmadığını bildirdiler. Kendi çabalarımızla öğrencilerimizin ayaklarına kadar gittik ve bir sınıf ortamı oluşturmak için böyle mobil bir eba gezici sınıfı hazırladık. 3 tane laptopumuz ve 18 tane de tablet bilgisayarımız var. Bunlarla birlikte çekebilen yerel bir internet ağımız da var yüksek hızda. Bunlarla beraber köylerimize gideceğiz ve yüksek hızda internetimizle öğrencilerimizi imkanlarımız ölçüsünde derslerine çalışmalarını sağlayacağız. Amacımız öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamasıdır. Pandemi süreci bittiğinde öğrencilerimizin o eksiklerini kapatmış olmak ve onlara daha faydalı olmak. Onların kitap okumalarını sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onları görmek istiyoruz” diye konuştu.

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