Halil Kalay´dan `Evde kal´ şarkısı

ADANA, (DHA)ADANA´da kuyumculuk yapan ve internette yayınladığı şarkılarla sosyal medya fenomeni haline gelen Halil Kalay'ın, `Evde kal´ isimli şarkısına çektiği klip ilgi gördü.

Kentte kuyumculuk ve tespih üzerine çalışmalar yapan Halil Kalay, sosyal medyada Şanlıurfa yöresine özgü seslendirdiği şarkılar ile büyük beğeni topladı. Bunun üzerine Kalay, Şerif Kayran'ın sözlerini yazdığı Türkiye´yi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, Sağlık Bakanlığı´nın simgeleşen uyarısına yönelik, `Evde kal´ şarkısını seslendirdi. Kalay´ın, "Eldiven tak eline, maskeyi tak yüzüne. Korona çok zalimdir, bakmaz yaşlıya gence. Koronayı hesap et, evde kal" sözleriyle yaptığı klibi ise sosyal medya sitelerinde tıklanma rekoru kırdı.

Kalay, insanların gülmesini ve mutlu olmalarını sağlamak için hareketli bir şarkı yaptıklarını söyledi. Şarkının çıktığı dönemde olduğu gibi sağlık çalışanlarına, sokağa çıkma yasağında hizmet veren çalışanlara teşekkür eden Kalay, "Canından olan insanlar vardı. Bu salgının önlemini anlamamız gerekiyor. Biz de insanlar hem eğlensin hem bu süreci unutsun diye bir şarkı söyledik. Urfa şivesiyle, `Eldiven tak eline, maske tak yüzüne´ dedik. Umarım beğenilmiştir. Biz de mesafeyi koruyoruz, gerekli olmadan dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Bir an önce bu virüs, ülkemizi ve dünyayı terk etsin, eskisi gibi sarılalım, insanlar birbirine güzel baksın, her şey güzel olsun istiyoruz" dedi.

