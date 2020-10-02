Mühendisler at sırtında görev yaptı



ALADAĞ(Adana),(DHA)ADANA´nın Aladağ ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 6´ncı Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü´nde görevli mühendisler, arazi çalışmaları kapsamında gittikleri dağlık mahallenin bazı bölgelerine araçla ulaşamayınca, köylülerin verdiği atların sırtında görev yaptı.

İlçeye bağlı Kışlak Mahallesi´nde görevlendirilen DSİ 6´ncı Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü´nde görevli mühendisler, dağlık arazi yapısı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyince yardımlarına köylüler koştu. Köylülerin getirdiği atlara binen mühendisler, arazide ilerleyerek çalışmalarını yaptı.

DSİ 6´ncı Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, her şartta ve her koşulda çalışan meslektaşlarına teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-10-02 13:41:48



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