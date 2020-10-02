29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başladı

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü iş birliği ile Çukurova İlçesi Spor Park Tesisleri’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda farklı kategorilerdeki yaklaşık 200 tenisçi 50 grupta mücadele ediyor.

Gruplardaki mücadele sonrası finalistler ana tablo eleme usulü ile belirlenecek. 27 Eylül'de başlayan turnuva 29 Ekim'deki final müsabakaları ile sona erecek. 29 Ekim günü dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Turnuvayı izlemek isteyen vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakaları takip edebilir.

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