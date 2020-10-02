Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak, öldürülen Tuğba Keleş´in (35) cenazesi, Aydın Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Keleş´in ailesi, yakınları ve sivil toplum kuruluşlarından üye kadınlar katıldı. Tuğba Keleş'in annesi Havva, cenazede sinir krizi geçirdi. Keleş'in oğlu Alp (3) de kötü etkilenmemesi için cenazeye getirilmedi. Tuğba Keleş, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OĞLUNU, AĞABEYİNE EMANET ETMİŞ

Öte yandan Tuğba Keleş'in, öldürülmeden 2 gün önce, ağabeyi Muhammet Keleş'in cep telefonuna 'Korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet' mesajını gönderdiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-02 15:31:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.