Ömer ve Faruk Öztürk ve arkadaşları Tufanbeyli’nin gururu oldu

Teknofest yarışmasında Türkiye ikincisi olan Ömer Faruk Öztürk ve arkadaşları, memleketi Tufanbeyli ilçesini gururlandırdı.

Ömer Faruk Öztürk ve ekip arkadaşları Kaymakam Ömer Sevgili’yi makamında ziyaret etti.

TEKNOFEST yarışmasında Türkiye ikincisi olan Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Öztürk ve ekip arkadaşları, Kaymakam Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret etti. Öztürk, geleceğin teknoloji liderlerinin Tufanbeyli’den çıkması için ülkesi ve ilçesi için var gücü ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaymakam Sevgili, TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Elektrikli Hidromobil araç yarışlarında Türkiye ikincisi olan Ömer Faruk Öztürk ve ekip arkadaşlarının Tufanbeyli’ye bu gururu yaşattığı için tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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