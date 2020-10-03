Adana Demirspor ile Adanaspor 62. randevuda

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TFF 1.Lig’in 4. haftasında Adana derbisinde yarın karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 62. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda turuncubeyazlıların 2216’lık üstünlüğü bulunuyor.

1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncubeyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 19951996 sezonunda 51'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 19881989 sezonunda mavilacivertlileri 30 yenmeyi başardı.

İki ezeli rakibin karşılaşması yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

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