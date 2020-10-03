Astsubay Çavuş, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Osmaniye-Adana E-90 TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Ayhan Gül (22) yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı´nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Ayhan Gül´ün cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2020-10-03 14:25:34
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