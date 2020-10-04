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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da parklara mamalık ve suluk yerleştirildi

İHA

Adana’da parklara mamalık ve suluk yerleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm parklara sokak dostları için mama ve otomatik suluk yerleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, "Sokak hayvanlarını, doğada yaşayan tüm canlıları mutlu ettiğimizde biz de mutlu oluyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı belediyenin bünyesinde bulunan tüm parklara sokak canlıları için mamalık ve otomatik suluk yerleştirdi. Atatürk Parkı’ndaki sulukların yerleştirilmesini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir sorun kalmaması için her şeyi yapacaklarını söyledi.
Parkta bulunan sokak canlılarını kendi elleriyle besleyen Başkan Karalar, "Sokak canlılarının mutluluğu bizlerin de mutluluğu. Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’miz bütün olanaklarıyla kentimizdeki sokak hayvanlarının mutluluğu için çalışıyor, onlara yardım elini uzatıyor. Her yönüyle çok donanımlı merkezimize 40 personel daha alıyoruz. Bu personelimizin de alımıyla birlikte Adana’da sokak hayvanlarıyla ilgili bir sorun kalmayacak” dedi.
Adana’nın neresinde olursa olsun tüm hayvanlara yardım ettiklerini ve yaralananların tedavilerinin rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildiğini kaydeden Karalar, Kozan’da meydana gelen orman yangınında yaralanan ‘Minnoş’ isimli köpeğin bir aylık tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasına da değindi. Karalar, sağlığına yeniden kavuşan sokak hayvanlarının gözlerindeki mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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