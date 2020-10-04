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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İHA

Adana’da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Eylül'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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