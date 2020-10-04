Semih Özü: “Goran’a ayrı bir teşekkür ediyorum, 1 puanı hediye etti”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, 00 berabere biten Adana Demirspor maçı sonrası, “2 takımın da mücadele ettiği, birer puanı karşılayan bir oyun oldu diye düşünüyorum. Son dakikada kalecimiz Goran, 1 puanı bize hediye etti” dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile 00 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, “2 takımın da mücadele ettiği, birer puanı karşılayan bir oyun oldu diye düşünüyorum. Geçen hafta, oyunumuzun üzerine koyarak gideceğimizi söylemiştik. Geçen haftaya göre oyun olarak top bizdeyken daha olumlu işler yaptık. 2 tane pozisyonumuz var. Rakibin kalitesini herkes biliyor zaten. Fakat biz onlara yakın oynayarak, birbirimizle yardımlaşarak oyun alanını bırakmadık. Oyuncularımız verilen görevleri çok iyi yaptılar. Son dakikada kalecimiz Goran, 1 puanı bize hediye etti. Ona ayrı bir teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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