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Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular

DHA

Kimseye aldırmadan uçucu madde soludular


Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde, uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, görenleri tedirgin etti.
Kentin en işlek bölgelerinden, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen 2 genç, ellerindeki poşet içerisindeki uçucu maddeyi solurken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen gençler, kontrolsüz şekilde caddeden karşıya geçti. Çevredekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen iki genç, refüjde birbirlerine tutunarak, güçlükle ayakta durabildi. Konuşmakta bile zorlanan gençler ara sokaklara girerek gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı
2020-10-05 09:15:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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