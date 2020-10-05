Adana´da 3 milyon 600 bin TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 28 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-05 09:36:38
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