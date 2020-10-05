Adana'da aranan 208 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda aranan 208 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 208 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 35 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 10 motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 180 paket gümrük kaçağı sigara, 78 şişe sahte içki, 102 avlanması yasak saka kuşu ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 14 iş yerine de idari işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-05 09:36:12



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