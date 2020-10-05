Adana'da 1 haftada 68 silah ele geçirildi

Adana'da polisin 1 haftada yaptığı uygulamalarda 68 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 27 Eylül3 Ekim tarihleri arasında suç önlemek ve suçluya geçit vermemek için uygulama yaptı. Polis yapılan şok uygulamalar sırasında, 208 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamada yapılan aramalarda 35 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 10 motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 180 paket gümrük kaçağı sigara, 78 şişe sahte içki, 102 avlanması yasak saka kuşu ele geçirildi.

Aranan şahıslar emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 14 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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