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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı

DHA

Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı


ADANA, (DHA) ADANA´da, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define için kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı jeneratör ve iş aletlerine ise el koyuldu. İşlemlerinin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-10-05 11:34:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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