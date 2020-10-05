Hülya´yı, 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Adana'da dini nikahlı eşi Hülya Güllüce'yi (39) tabancayla vurarak öldüren Abdullah Kaya (60) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana ADANA,(DHA)
2020-10-05 12:02:34
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