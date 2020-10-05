Feke’de orman yangını Ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale ediyor

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Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçecik mevkisindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

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