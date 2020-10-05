Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (3)

MUHARREM İNCE ADANA´DA
CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi'nde 28´inci durağı Adana oldu. İnce, merkez Seyhan ilçesindeki Çakmak Caddesi´nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İnönü Parkı´nda açıklamalarda bulunan İnce, `Memleket Hareketi´nin kurucularıyla birlikte Türkiye´yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bugün Adana´dayız. 81 kenti gezdikten sonra büyük ilçeleri, ardından büyük mahalleleri dolaşacağız. Çocuklarımız güzel hayaller kursun, mutlu düşleri olsun istiyoruz. Bunun için yollardayız" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2020-10-05 18:30:00
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