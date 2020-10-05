Atalay Babacan ve Berkan Fırat Adanaspor’da

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Adanaspor, orta sahada gören yapan Atalay Babacan ve Berkan Fırat’ı renklerine kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Galatasaray’da forma giyen Atalay Babacan’ı 20202021 sezonunu sonuna kadar kiralarken, FC Schalke 04 takımdan Berkan Fırat’ı transfer etti. Adanaspor, iki genç oyuncuyu renklerine katarak orta saha hattını güçlendirmiş oldu.

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