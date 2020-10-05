Yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da yol kenarında bekleyen İsmail K. (30), motosikletli ve yüzleri maskeli 2 saldırgan tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kanarında bekleyen İsmail K.'nin yanına motosikletli yüzleri maskeli 2 kişi yaklaştı. 2 saldırgan tabancayla İsmail K.'ye ateş etti. İsmail K., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile hastaneye götürülen İsmail K., tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede, saldırganların 4 el ateş ettiği tespit edildi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-10-05 22:41:56



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