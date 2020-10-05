Adana Feke'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Uğur SELÇİK

2020-10-05 22:42:20



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