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Covid-19 yoğun bakımında görev yapan doktorlar, gençleri uyardı Korona virüse yakalandı, trafik kazası geçirdi yine de işinin başına döndü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan: “Birinci dalganın ikinci pik dönemindeyiz” Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü: “Yaşlıların boşalttığı yoğun bakımlarda gençler var”

İHA

Covid-19 yoğun bakımında görev yapan doktorlar, gençleri uyardı Korona virüse yakalandı, trafik kazası geçirdi yine de işinin başına döndü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan: “Birinci dalganın ikinci pik dönemindeyiz” Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü: “Yaşlıların boşalttığı yoğun bakımlarda gençler var”

Adana'da pandemi hastanesinin Covid19 yoğun bakımında görev yapan doktorlar yaşadıkları zorlukları anlatıp başta gençler olmak üzere vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, “Yaşlıların boşalttığı yoğun bakım yataklarında gençler tedavi görmeye başladı. Bunu bilsinler” derken, Korona virüse yakalanıp tedavi olduktan sonra geri işinin başına dönen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan ise, “Birinci dalganın ikinci piki gibi bir döneme girdik. Bu dönemde genç hasta sayısı azımsanamayacak kadar artmış durumda” ifadelerini kullandı.
Korona virüs vakası ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana sağlık çalışanları büyük bir özveri ve emekle görevlerini sürdürüyor. Kimisi haftalarca evladına sarılamazken kimisi de günlerce evine gidemeyip hastane de veya devletin tahsis ettiği yurtlarda kalarak gününü geçirdi.
Adana’da da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlar, İHA muhabirine Covid19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı. Kimi doktor korona virüs tedavisi görüp işe geri dönerken kimisi de günlerce ailelerinden uzakta kaldı.

"Yoğun bakım hasta sayısı arttı"
Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, hasta sayısında artış olduğunu belirterek, “İlk döneme oranla hem sayı hem de ağırlık olarak ciddi bir artış var. Önceden acil servislerde hastalarımızı çok fazla bekletmeden yoğun bakımlara alabiliyorduk ama şuanda buna yetişemeyip ekstra yoğun bakımlar, servisler açmak zorunda kaldık. İşin en üzücü tarafı da gençlerin sayısının ciddi oranda artması. Yüzde 25’lere varan yoğun bakım gerektiren genç hasta sayısı var. 30’lu yaşlarda, 40’lı yaşlarda hiç ikinci bir hastalığı olmayan hastalarımız mevcut yoğun bakımlarda” diye konuştu.

"Şimdi gençler tedavi görüyor"
Sağlık çalışanlarının da artık yorulduğunu söyleyen ve vatandaşların normalleşme sürecine adaptasyonda sıkıntı yaşadığını anlatan Ünlü, “Bizlerde o kadar çok yıpranmaya başladık ki birçok hekim ve hemşire arkadaşlarımız pozitif oldular. Bir kısmı hastanede bir kısmı da evde tedavi görüp sonra geri işe döndü. Vatandaşlar olarak normalleşme sürecinin adaptasyonunda sıkıntılar yaşadık, şuan bunun sonuçlarını çekiyoruz. Bu bizim öngördüğümüz, beklediğimiz bir şeydi ama halk bu konuda biraz daha duyarlı olursa eğer bunu ancak o şekilde atlatabiliriz. Onun dışında hayatımız bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Gençlerden tek istediğimiz, bunun yaşlılıkla ilgili bir hastalık olmadığının farkına varmaları. Yaşlıların boşalttığı yoğun bakım yataklarında kendilerinin tedavi görmeye başladığı bilinciyle sosyal mesafe kurallarına, kalabalığa girişlere dikkat etmeleri lazım. Buna herhangi bir engel gelmesine gerek yok. Kendilerinin bilinçli olmaları gerekiyor. Biz hepimiz uyuyoruz kurallara çocuklarımıza sarılamıyoruz, anne babalarımızı ziyaret edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz zor bir süreçti"
Korona virüse yakalanıp tedavi olduktan sonra geri işinin başına dönen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan ise yaşadığı zorlukları anlattı. Özdoğan, “Evde sosyal desteğimiz olmadığı için çocuklarımızla birlikte kaldık. Çocuklarımızı korumak için çok korktuk. Bir dönem çocuklarından ayrı kalan ekip var ama bizim gibi sosyal desteği olmayıp, bu süreci çocuklarıyla birlikte geçirmeye çalışan bir ebeveyn grubu da var. Bu bize ayrı bir zorluk yaşattı. Kız kardeşim ve eşim doktor. 2 çocuğum vardı. Eşim de pozitif olduğu için kız kardeşim özel ilaç alarak yanımıza gelip bize baktı. Çocuklarımı koruyup aynı evin içerisinde yaşadık. İnanılmaz zor bir süreçti” şeklinde konuştu.

"Hayatını kaybeden gençler var"
Gençlerin yoğun bakımda ki sayısının her geçen gün arttığını anlatan Dr. Özdoğan, daha sonra şunları kaydetti:
“Tam rahatladık derken birinci dalganın ikinci piki gibi bir döneme girdik. Bu dönemde genç hasta sayısı azımsanamayacak kadar artmış durumda. Önlemlerimizi hiçbir zorunluluk düşünmeden, kendimiz için, sağlık çalışanlarını tüketmemek için tüm gençlerimizin bu konuda dikkatli olmasını önemle istiyoruz. Bir kısmı ciddi hasta olabiliyorlar. Hastalarımız arttıkça sağlık sektörünün kullanımı ve doluluk oranı artacak. Bu yataklara herhangi birisi gelebilir. Bu bir yaşlı hastalığı değil. Korona virüs artık bir genç hastalığı durumuna da gelmiş durumda. Yetişkinlerdeki gibi ciddi seyredip hayatını kaybeden gençler var.”

“Herkes vatandaşlık görevine uymalı”
Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde trafik kazası da geçirdiğini söyleyen Dr. Hatice Kaya Özdoğan, “Pandemi döneminde çok ciddi trafik kazası geçirdim. Ben yeşil ışıkta geçerken kırmızı ışıkta sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir sürücü aracıyla bana çarptı. Hepimiz farklı farklı korona virüsün olası sağlık ve sosyal sıkıntılarını yaşıyoruz. Çok yorulduk ancak bu bizim görevimiz, hepimiz çok istekli ve zor şartlarda çalışıyoruz. Bizim tek istediğimiz herkesin vatandaşlık görevine uyması, tedbirlere önem göstermesi. Biz sağlık çalışanlarının tek beklentisi bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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